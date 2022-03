Süße Frühlingsgrüße aus dem Tiergarten Schönbrunn

Im Tiergarten Schönbrunn macht sich Frühlingsstimmung breit. Nach dem langen Winter genießen die Tiere die Sonnenstrahlen im Freien.

Das prächtige Gefieder der Roten Flamingos leuchtet in der Sonne, während sie in ihrer Außenanlage ausgiebig im Wasser baden und nach Kleinkrebsen fischen. Die aufgeweckten Schwarzschwanz Präriehunde werden nach ihrer Winterruhe von dem guten Wetter wieder aus ihren unterirdischen Bauten hervorgelockt, berichtete der Zoo in einer Aussendung.

Ganz schön sonnenhungrig

Das Frühlingswetter zieht auch die Orang-Utans hinaus in ihr Outdoor-Kletterparadies, das erst im Vorjahr erneuert wurde. Zu diesem Zweck wurde aus tonnenschweren Eichen und Robinien sowie rund 800 Metern Seil ein natürlicher Klettergarten geschaffen, damit sich die Orang-Utans auch draußen richtig austoben können. Inzwischen ist ein neues Bungeeseil dazugekommen und die Wackelstangen wurden neu positioniert. "Die ganze Gruppe genießt es, endlich wieder im Freien zu sein. Vor allem die beiden Weibchen Surya und Sari, die erst im Herbst 2020 zu uns gekommen sind, haben sich mittlerweile richtig gut eingelebt und viel Spaß beim Klettern in der Anlage. Aber auch unsere älteren Tiere Sol, Mota und Vladimir entspannen gerne an der frischen Luft. Am liebsten halten sich alle in den Netzen in den Baumkronen auf, von dort aus können sie am besten die Besucher und die Umgebung beobachten", berichtete die zuständige Tierpflegerin Sandra Keiblinger.