Susanne Dieterle: "Mit Mirandum die Menschen in eine andere Welt versetzen"

Tausende Besucher sorgten im Feldkircher Pförtnerhaus an den drei Tagen für beste Stimmung

FELDKIRCH. An drei Tagen und insgesamt zwanzig Stunden wurde von den vierzig Ausstellern aus dem In- und Ausland bei der fünften Auflage von Mirandum im Feldkircher Pförtnerhaus ein abwechslungsreiches Programm der Extraklasse geboten. Mehrere tausende Besucher und auch die teilnehmenden Firmen, Institutionen und Unternehmen dankten vor allem der Organisatorin Susanne Maria Dieterle für die professionelle Abwicklung des Megaevent. Besonders die Modeschau, Livemusik, die neuesten Modetrends, renomierte Kosmetik-Artikel, Schmuck in allen Variationen und die vielen kulinarischen Köstlichkeiten waren die Highlights der zukunftsträchtigen Veranstaltung mit dem speziellen Ambiente. „Mirandum soll auch künftig eine schöne, angenehme Unterhaltung bieten, wo sich die ganz vielen Besucher wohl fühlen und sich ohne Stress austauschen können und vor allem auf hohem Niveau. Durch das starke Rahmenprogramm will ich die Menschen auch in eine andere Welt versetzen und ein neuer Zeitgeist soll entstehen. Das pure Leben versuche ich schöner zu machen“, sagt OK-Chefin Susanne Maria Dieterle.