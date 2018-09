"Surprise, surprise" auf der Hohen Kugel

Fraxern. Auf der Alpe Hohe Kugel haben in diesem Alpsommer vier Pferdefohlen das Licht der Welt erblickt. Jüngster Nachwuchs das süße Fohlen "Surprise".

“Surprise” wurde das Fohlen benannt, weil die bereits 20 Jahre alte Stutenmama Sabine ohne wirkliche Planung, so ganz nebenbei nochmal trächtig wurde. Der überraschende und überaus süße Nachwuchs erhielt somit natürlich den Namen “Surprise”. Es wird spannend, für welche und wie viele Überraschungen ein Pferd mit diesem Namen in seinem Leben so sorgen wird.