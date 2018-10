Suppensonntag ein großer Erfolg

Der Suppentag des Arbeitskreises »Gemeinschaft« der Pfarre Weiler fand auch heuer sehr viel Zuspruch.

Weiler Da war was los im Montfortsaal in Weiler. Es ging darum, auf ein großes Mittagessen zu verzichten, eine Suppe zu löffeln und das Ersparte oder auch etwas mehr für Bischof i.R. Erwin Kräutler für seine Projekte in Brasilien zu spenden. Die Besucher erwartete ein mit viel Liebe gekochtes Suppenbuffet das Bauch und Herz erwärmte.