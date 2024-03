Suppenessen und teilen: Mittagessen für "Tischlein deck dich" in Altach am 10. März

Fastensonntag in Altach: Ein einfaches Mittagessen gegen Spenden für Tischlein deck dich

Um die Last der Armut zu erleichtern, die es kaum bemerkt neben dem Wohlstand gibt, lädt die Altacher Pfarrcaritas-Gruppe zum Suppenessen am Sonntag, den 10. März, zwischen 11 und 12.30 Uhr ein und bittet um Spenden für eine in Not geratene Altacher Familie und für Tischlein deck dich. Die Vorarlberger Organisation stellt Mittellosen Nahrungsmittel zur Verfügung und sammelt dafür Überschussware.