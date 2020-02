â€žSuppe essen und Gutes tunâ€œ

In der Fastenzeit gibt es im Kaplan-Bonetti-Haus Suppe für den guten Zweck.

Dornbirn. Die Fastensuppe im Kaplan-Bonetti-Haus hat bereits Tradition“, sagt Alfons Meindl, der für die Kirche in Dornbirn jedes Jahr diese Aktion für den guten Zweck in Kooperation mit dem Kaplan-Bonetti-Haus übernimmt. Deshalb läuft die Zusammenarbeit zwischen Bohuslav Bereta, dem Leiter der Wohnprojekte, und dem Gemeindeleiter aus dem Rohrbach Hand in Hand. Eine wichtige Rolle dabei spielt der dritte Mann. Daniel Ongaretto-Furxer sorgt als langjähriger Koch des Hauses für das gute Gelingen der Suppe, und natürlich für das gesamte Fastenmenü.

„Für uns ist es wichtig eine Begegnung für Menschen zu schaffen, die an den Rand gekommen sind“, nennt Bohuslav Bereta das Ziel dieser Aktion und weiter: Dadurch werden die Bewohner des Hauses auch zur Eigenständigkeit ermutigt. Deshalb laden wir in der Fastenzeit einmal wöchentlich Leute von außen herzlich ein. Wir freuen uns, wenn so viele wie möglich den Weg hierher finden“, bewirbt der Leiter des Hauses das Fastenprojekt. Derzeit sei die Kapazität mit 90 Personen im Haus beinahe ausgelastet. „Außerdem sind es über 400 Personen, denen jährlich geholfen werden kann. Die freiwilligen Spenden vom Fastenprojekt werden für Menschen in Wohnungsnot verwendet, um eine drohende Obdachlosigkeit im Vorfeld zu verhindern, so Bereta.