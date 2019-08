Supermarkt-Bankomaten-Bande gelingt 10. Coup

Die organisierte Verbrecherbande aus der Slowakei hat wieder zugeschlagen. Um ihre Spuren zu verwischen, setzten die Diebe den Tatort in Brand. Auch die Fluchtstrategie der Bande ist sehr ungewöhnlich.

Im burgendländischen Walbersdorf bei Mattersburg haben schwerkriminelle Täter in der Nacht auf Mittwoch den Bankomaten im Foyer eines Supermarktes geknackt. Gegen 4 Uhr früh ging bei den Einsatzkräften ein Alarm wegen eines Brandes in einem Supermarkt ein. Als Feuerwehr und Polizei am Ort des Geschehens eintrafen und die Szenerie erblickten, war rasch klar: Die Bankomat-Bande hat wieder zugeschlagen.