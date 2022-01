Supercross Szene als Österreich Plattform

San Diego. Die Großveranstaltungen in den USA lassen sich mehr oder minder auch von Corona nicht einbremsen.

Das Tragen einer Maske und Einhaltung eines Sicherheitsabstandes sind aber bei Outdoor Veranstaltungen grundsätzlich nicht mehr als eine Empfehlung des Veranstalters. So auch vergangene Woche bei einer der beliebten Großveranstaltungen, der 49. Monster Energy AMA Supercross Championship im San Diego Petco Park in Südkalifornien. Die Championship mit 17 Runden tourt von Beginn des Jahres bis Mitte Mai durch die USA und macht Halt in dreizehn Bundesstaaten und 15 Städten.

500 Truck Ladungen Erde im Baseball Stadium

Petco Park ist einer der Veranstaltungsorte. Mit einer Kapazität von etwas über 40.000 wurde der Baseball Park etwas zweckentfremdet und mit etwa 500 Truck Ladungen Erde aufgeschüttet, um einen perfekten Track für die Fahrer zu gewährleisten. GASGAS, Honda, Husqvarna, Yamaha, KTM, Kawasaki und Suzuki schickten ihre Rennfahrer auf den Track um in einem spektakulären Event Podiumsplätze zu kassieren. In 2021 hat das für den Österreichischen Motorradhersteller KTM mit Sitz in Mattighofen auch sehr gut funktioniert. Der zu KTM verpflichtete und in North Carolina geborene Cooper Webb, konnte im vergangenen Jahr acht Mal Gold für die ‚Orangen‘ holen, Marvin Musquin einmal, was in gesamt zu neun Mal Siegertreppchen führte und die meisten Siege einer Marke bedeutet. Petco Park war anders. Die Sieger in der 250SX waren Michael Mosiman (29/GASGAS), gefolgt von Hunter Lawrence (96/Honda) und Christian Craig (28/Yamaha). Im 450SX Hauptrennen konnten Chase Sexton (23/Honda), Zweitplatzierter Eli Tomac (3/Yamaha) und Dritter Dylan Ferrandis (14/Yamaha) überzeugen. Webb landete für KTM auf Platz 4.

Österreich ist „big player“

Auch wenn KTM bei dieser Supercross Runde nicht unter den ersten Drei landete, der Österreichische Motorrad Hersteller hat dennoch einen großen Namen in der Szene. Nicht nur sicherte er sich 2013 Husqvarna unter der eigenen Marke, sondern auch 2019 den Spanischen Motorradhersteller GASGAS. Die Supercross Veranstaltung führt zudem ein eigenes KTM Junior Racing durch. 15 junge Motorradfahrer stellten auf ihren Mini KTM Bikes ihr Können zu Schau, auf demselben Track den auch die Stars fahren. Und auch außerhalb des Tracks zeigt man sich begeistert für die Motorräder aus der Manufaktur in Mattighofen. „Wir lieben die Qualität der KTM Motorräder und jagen die Gangster damit. Ein Arbeitskollege war Supercross Rennfahrer und wir sind auf den Straßen immer auf den Maschinen unterwegs. Die Österreicher haben top Qualität“, erklärt einer der Sheriffs des Riverside County Off Highway Vehicle Envorcement, der auch darauf hinweist, dass der Österreichische Motorradbauer gerade ein gigantisches Werk in Temecula, etwa eine Stunde östlich von Los Angeles baut und erweitert.

Amerikanisches Großevent

Abgesehen von einigen Ausstellern mit historischen Motorrädern, Präsentation des neuen Supercross Games auf der Spielkonsole und der fast ununterbrochenen Präsenz des Sponsor Energy Drinks, ist Supercross eine typische Amerikanische Großveranstaltung. Hot Dogs sind Standard und für gewöhnlich gegen Ende ausverkauft, Bier gibt es im San Diego Stadion von unzähligen unterschiedlichen Brauereien und mit der Nähe zur Mexikanischen Grenze ist ein „Michelada“ (Mix aus Bier, Limone, Gewürze, Tomatensaft und Chili mit Salzrand) fast genauso gängig.

Die Karawane zieht weiter heißt es nach San Diego – 52 Trailer mit Teams, Sponsoren, Media Equipment und Merchandise. Das nächste Stadium mit einer Kapazität von fast 46.000 Menschen wartet. 60 Stunden wird es dauern bis der Track gebaut ist und alles für das Rennen steht. Daniela Lais (lai)

Facts:

20 Minuten plus 1 Runde, ist die Länge des Hauptevents (450X)

16 Jahre, das Alter des Jüngsten Gewinners (250X) in San Diego, 2002

5, Teilnehmer 30+ Jahre konnten den Supercross gewinnen (Mike LaRocco, Chad Reed, John Dowd, Kevin Windham und Justin Brayton)