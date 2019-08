Super-Konzert zum Abschluss der „Musiker-Gassahocks“

Hohenems. Openair-Feeling beim Konzert der La Gomera Streetband auf dem Schlossplatz begeisterte rund 1.500 begeisterte Zuhörer.

Der Auftritt dieser ganz besonderen Straßenmusiker-Bigband war zugleich das Abschlusskonzert der „Musiker-Gassahocks“ des Emser „Live! Fördervereins für Livemusikkultur“, an dem ab Anfang Mai an jedem schönen Mittwoch Musiker aus ganz Vorarlberg auf Plätzen und Gastgärten in der Hohenemser Innenstadt ihr Können zum Besten gaben. Ziel der Gassahocks war es, eine lebendige Straßenmusikszene zu entwickeln und dass sich Musiker bei schönem Wetter einfach am herrlichen Schlossplatz treffen und ungezwungen zusammenspielen, wobei natürlich auch improvisiert werden kann.