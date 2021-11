Super Gold für Schlinser Bergkäse

Im spanischen Oviedo wurden kürzlich die besten Käse der Welt prämiert und der Bergkäse aus Schlins war ganz vorne mit dabei.

So stellte sich der Schlinser Käse kürzlich der internationalen Jury beim jährlichen World Cheese Award in Oviedo. Aus über 4.000 Einreichungen wurde der 10 Monate gereifte Bergkäse der Dorfsennerei Schlins mit Super Gold ausgezeichnet und konnte somit den „Käse-Weltmeister“ in der Kategorie Hartkäse einfahren. Der Bergkäse aus Vorarlberg konnte dabei schon einige Wochen davor bei der Käsiade in Hopfgarten die Goldmedaille erreichen. „Diese Auszeichnungen sind eine Bestätigung für die sehr gute Qualität unserer Produkte. Dies ist nur durch das hohe fachliche Können des Meistersenns und seines Teams und durch die hochwertige Heumilch unserer Landwirte möglich“, freute sich das Team aus Schlins über die Prämierungen ihres Käses. MIMA