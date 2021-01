Super G in Garmisch - Zweite Chance für die ÖSV-Damen

Am Samstag schafften es vom ÖSV-Damen-Team nur Christine Scheyer als Fünfte, und Tamara Tippler als Achte in die Top Ten. Das soll heute besser laufen.

Liveticker vom Rennen

Die Schweizerin Lara Gut-Behrami hat den dritten Weltcup-Sieg in Folge in einem Super-G gefeiert. Die 29-jährige Tessinerin, die zuvor bereits in St. Anton und Crans-Montana gewonnen hatte, setzte sich am Samstag im ersten von zwei Rennen in Garmisch-Partenkirchen vor der Norwegerin Kajsa Vickhoff Lie und der Kanadierin Marie-Michele Gagnon durch.