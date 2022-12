Jetzt LIVE: Super-G in Bormio ohne Olympia-Held Mayer

Nach dem Abfahrtssieg am Mittwoch: Kann Vincent Kriechmayr im Super-G am Donnerstag nachlegen? Matthias Mayer nimmt am Rennen nicht mehr teil.

Ab 11:30 Uhr findet am Donnerstag in Bormio der dritte Super-G der Herren in dieser Weltcup-Saison statt. Nicht teilnehmen wird Österreichs dreimaliger Olympiasieger Matthias Mayer, der am Donnerstagmorgen seinen Rücktritt bekanntgegeben hatte - mit sofortiger Wirkung.

Nationaler Hoffnungsträger ist nun Vincent Kriechmayr, der bereits aus der Abfahrt am Mittwoch als Sieger hervorging. Er geht als Zwölfter an den Start. Als einer der Favoriten gilt Marco Odermatt. Der Schweizer ist aktuell Gesamtweltcup-Leader.

