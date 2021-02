Super Bowl LV: Das müssen Sie wissen

Am Sonntag sitzen weltweit wieder Millionen Menschen vor den TV-Geräten und verfolgen das größte Einzelsportevent der Welt mit.

In diesem Jahr sieht das NFL-Endspiel deutlich anders aus als in den Jahren zuvor. Normalerweise jubeln im Raymond James Stadium in Tampa Bay, Florida rund 75.000 Fans - am Sonntag werden es nur knapp 22.000 sein, wenn die Kansas City Chiefs auf die Tampa Bay Buccaneers treffen. Trotzdem gibt es einige wichtige Fakten, die jeder Fan kennen sollte.

25.000 US-Dollar

So viel kostet die "Vince Lombardi Trophy". Den Namen erhielt sie von Vince Lombardi, legendärer Coach der Green Bay Packers, die als erste Mannschaft den Super Bowl gewannen. Der Pokal wird vom Schmuckunternehmen Tiffany & Co. angefertigt.

Alle Mitglieder des siegreichen Teams erhalten außerdem den sogenannten "Super Bowl Ring". Die Ringe bestehen aus Gold und Diamanten - Nachahmungen werden im Internet zu Tausenden verkauft.

12 Sekunden

Vom Spielanpfiff bis zum ersten Punkt dauerte es während des 48. Super Bowl gerade einmal 12 Sekunden. Die Seattle Seahawks gingen damals in Führung und konnten schlussendlich das Spiel klar für sich entscheiden.

Sechs Siege

Die Pittsburgh Steelers und die New England Patriots sind die einzigen Teams, welche die Trophäe bislang sechs Mal mit nach Hause nehmen konnten. Die Steelers gewann das letzte Mal 2009, die Patriots holten sich zuletzt 2019 den Sieg.

4. Vierer-Serie

Die Buffalo Bills schafften es vier Mal nacheinander ins Endspiel (1991-94), konnten aber nie einen Sieg einheimsen. Genau so oft brachten es auch die Minnesota Vikings bis zum Super Bowl, waren aber nie siegreich. Mittlerweile gibt es auch nur noch vier Teams, die es noch nie in einen Super Bowl geschafft haben: die Cleveland Browns, die Detroit Lions, die Houston Texans und die Jacksonville Jaguars.

5. 115,2 Millionen Zuschauer

Den 49. Super Bowl zwischen den Seattle Seahawks und den New England Patriots sahen allein in den Vereinigten Staaten rund 114,4 Millionen Menschen. Damit ist es die meistgesehene US-TV-Ausstrahlung aller Zeiten. Dieses Ranking führen acht Super Bowls an, gefolgt von der letzten Episode von M*A*S*H aus dem Jahr 1994.

6. Elf Teilnahmen

Nur eine Mannschaft nahm bis jetzt elf Mal an einem Super Bowl teil: die New England Patriots. Auf jeweils acht Teilnahmen kommen die Dallas Cowboys und die Pittsburgh Steelers.

7. 5,5 Millionen Dollar für 30 Sekunden Werbung

Wer beim diesjährigen Super Bowl Werbung machen möchte, muss sehr tief in die Tasche greifen. 5,5 Millionen Dollar werden für einen 30-Sekunden-Spot verlangt. VW, Pepsi, Budweiser und viele mehr investieren jedes Jahr in Super-Bowl-Werbungen, die mittlerweile schon fast so populär, wie das Sportevent selbst sind.

8. Vier Mal MVP

AP

Nach jedem Spiel wird der "Most Valuable Player" ausgezeichnet. Alleiniger Rekordhalter ist Tom Brady, der vier Mal zum Super Bowl MVP gewählt wurde.

9. Fünf Niederlagen



Die Denver Broncos standen zwar schon sieben Mal im Endspiel, doch dadurch führen sie auch die Liste mit den meisten verlorenen Super-Bowl-Spielen an. Fünf Mal gingen die Spieler aus Colorado ohne Pokal wieder nach Hause. Zum letzten Mal mussten sie 2014 gegen die Seattle Seahawks eine Niederlage einstecken. Auch die New England Patriots gingen fünf Mal ohne Sieg wieder nach Hause.

10. Neun Teilnahmen

Nur ein Trainer hat es bisher geschafft mit seiner Mannschaft neun Mal das Endspiel zu erreichen: New-England-Patriots-Coach Bill Belichick stand 2019 zum neunten Mal im Finale.

11. 103.985 Zuschauer

Beim Super Bowl im Jahr 1980 fanden sich fast 104.000 Zuschauer im Stadion ein. Im Rose Bowl Stadium in Pasadena, Kalifornien spielten im Endspiel die Los Angeles Rams gegen die Pittsburgh Steelers, die die Lokalmatadoren mit 31:19 geschlagen haben.