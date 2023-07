Summerschool, Park Sessions und Hip Hop Battles

Die Offene Jugendarbeit Dornbirn hat auch in den Sommermonaten Angebote für Jugendliche.

Dornbirn. Auch in der Offenen Jugendarbeit Dornbirn ging letzte Woche das Schuljahr zu Ende. Die Bildungsprojekte Albatros (Pflichtschulabschlusskurs), LehreUp (Lehrlingsbegleitung durch die Berufsschule), Denkbar (Lernbegleitung für Schüler der umliegenden Mittelschulen) sowie das neue Grundkompetenztraining feierten mit insgesamt 100 Teilnehmenden im Schuljahr 2022/23 ihren Abschluss des Schul- bzw. Lehrjahres.

22 Zeugnisse konnten im Pflichtschulabschlusskurs Albatros an junge Erwachsene vergeben werden. Die Abschlussfeier fand in der Partnerschule Paedakoop in Schlins statt. Genauso erfolgreich verlief das Jahr für LehreUp, die Lehrlingsbegleitung der Offenen Jugendarbeit Dornbirn. Am Freitag feierten knapp 50 Teilnehmende, dass sie ihr Lehrjahr in der Berufsschule positiv abgeschlossen haben. Neben den Lehrlingen der mittlerweile 17 Partnerfirmen waren auch die Lehrlingsbetreuer und Ausbildner stolz auf die Leistung ihrer Auszubildenden.

Erstmals Summerschool

Um den Schülern der Denkbar auch im Sommer Räume und Zeit zum Lernen zur Verfügung zu stellen, gibt es heuer erstmals während der gesamten Ferienzeit eine Summerschool. Neben dem Lernen können die Jugendlichen verschiedene Spiel- und Spaßmöglichkeiten nutzen und so die Ferienzeit genießen. „Die Vielfalt sowie die Durchlässigkeit der verschiedenen Angebote im Bildungs- und Beschäftigungsbereich, in der Freizeit sowie in der Jugendkultur zeichnen die OJAD aus. Jugendliche können das gesamte Jahr über mehr oder weniger den ganzen Tag in der OJAD verbringen und dabei formelles mit informellem Lernen verbinden“, betont Stefan Rainer, Geschäftsleiter der OJAD.

Sommer in der OJAD

Während der gesamten Ferienzeit bietet die OJAD Programm an. Alle Werkstätten des Job Ahoi Qualifizierungs- und Beschäftigungsprojekts laufen über den Sommer durch und es wird auch während der hohen Temperaturen an Booten geschleift, es werden Fahrräder repariert und in der neuen Metallwerkstatt werden aus Altmetall neue Produkte entworfen.