Summer verlängert bei Altach - Champions League im Visier

Bernhard Summer hat seinen Vertrag als Cheftrainer des SC Rheindorf Altach bis Juni 2025 verlängert. Unter seiner Leitung strebt das Team nun die Qualifikation für die Champions League an.

Seit Bernhard Summer im Winter 2022 das Ruder der Altacher Fußballerinnen übernahm, hat sich das Team eindrucksvoll entwickelt. Von Platz sechs in der Admiral Bundesliga kletterten die Vorarlbergerinnen unter seiner Führung in die Spitzengruppe und sind jetzt ernsthafte Anwärterinnen auf internationale Einsätze. Summer, der in seiner bisherigen Amtszeit mit der Mannschaft 26 Siege in 36 Bundesligaspielen feierte, vier Unentschieden erreichte und nur sechs Niederlagen hinnehmen musste, hat das Team auch ins Finale des ÖFB-Cups der letzten Saison geführt.