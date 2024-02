SUMMER DAYS CAMP 2024: Spiel, Spaß und Abenteuer mit dem Roten Kreuz

Die Summer Days Camps in Vorarlberg versprechen Kindern und Jugendlichen spannende Tage und wertvolle gemeinsame Zeit.

Organisiert wurden gleich drei Erlebniswochen, die erst in Feldkirch, dann in Bludenz und schließlich in Bregenz stattfinden werden. Der Startschuss zur ersten Woche erfolgt am 8. Juli, der zweite und dritte Termin findet dann jeweils in den darauffolgenden Wochen statt. An den Tagen eines Erlebniscamps stehen für die jungen Teilnehmer dann neben interessanten Einblicken in die Rotkreuz-Leistungsbereiche auch spannende Zeitreisen, Schlagabtausche, Rätselaufgaben, praktische Aufgaben und vieles mehr auf dem Programm.