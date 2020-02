Sulzberg: Widerstand gegen Aushubdeponie

In Sulzberg ist eine dritte Aushubdeponie geplant. Anwohner befürchten eine zusätzliche Lärm- und Verkehrsbelastung - und sammeln nun Unterschriften gegen das Vorhaben.

Seit kurzem ist die Petition "Rettet den Hafen - Gegen eine Aushubdeponie in Sulzberg-Weissenhalden" online . Eine der Initiatoren ist Josef Feuerle. Er möchte dieses Gelände mit seinen alten Obstbäumen erhalten. Die "natürliche Landschaftsform, typisch für Sulzberg" soll nicht durch wirtschaftliche Interessen "unwiderbringlich platt gemacht" werden.

11.000 Lkw-Fahrten befürchtet

Es wäre die bereits dritte Aushubdeponie in Sulzberg. Sie soll zwei Hektar groß werden und ein Fassungsvermögen von 80.000 Kubikmetern betragen. "Wenn man das hochrechnet, wäre das ein Aushub von 400 Einfamilienhäusern", so Feuerle in "Vorarlberg Heute". Dabei habe Sulzberg kaum mehr als 400 Einfamilienhäuser.