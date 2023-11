Sulzberg in einer tiefen politischen Krise: Das sagen die Bürger

Sulzberg steckt in einer tiefen politischen Krise. Was Bürger dazu sagen.

Sein Lieblingsthema bei den Kunden sei immer noch Fleisch und Wurst, sagt Metzgermeister Roland Schmuck. „Alles andere ist Privatsache oder Einstellungssache.“ Der 78-Jährige steht wie so oft in seiner Metzgerei in Sulzberg Dorf und zerlegt Fleisch. Die Rücktrittswelle in der Gemeindevertretung sei aber natürlich schon Tagesgespräch in Sulzberg, merkt er an. Hintergründe kenne er allerdings keine. „Mir ist bloß aufgefallen, dass ich den Bürgermeister in letzter Zeit nicht mehr gesehen habe. Das war schon irgendwie sonderbar. Auch aus der Gemeindevertretung, was dort läuft, hat man wenig gehört“, berichtet Roland Schmuck.