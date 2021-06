Sulz startete Waldpflegeoffensive

In der Gemeinde Sulz startete kürzlich eine Pflegeoffensive für den heimischen Auwald.

Sulz . „Wir als Gemeinde Sulz legen großen Wert auf die Erhaltung eines gesunden Auwaldes in unserem Naherholungsgebiet und haben dazu gemeinsam mit der Landeswaldaufsicht eine Waldpflegeoffensive gestartet“, so der Sulner Bürgermeister Karl Wutschitz.

Im Sulner Auwald wurde dabei bereits vor über 35 Jahren damit begonnen, kleinräumig standortfremde Fichten zu entnehmen. Grund war vor allem der hohe Rotfäuleanteil der Bäume, verbunden mit vermehrten Borkenkäferproblemen und Windwurf. Dazu mussten im Auwald in den letzten Jahren etliche Eschen, welche vom Pilz befallen waren, gefällt werden. Aus diesem Grund wurde nun ein waldbauliches Konzept auch für den Auwald erstellt und so wurde im Frühjahr mit der Aufforstung von verschiedenen Laubhölzern begonnen. „Die größte Herausforderung dabei war vor allem die richtige Baumartenauswahl zu einem klimafitten Wald, wobei hier als trockenresistente Nadelholzart auch die Kiefer aufgeforstet wurde“, so Landeswaldaufseher Christoph Khüny.