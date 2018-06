Sulz mit erfreulichem Jahresabschluss

Die Gemeindevertretung von Sulz beschloss in ihrer letzten Sitzung einstimmig den Rechnungsabschluss für das Jahr 2017, welcher um rund 77.000 Euro besser ausfiel als budgetiert.

Sulz Laut Ergebniskontrolle schließt das Jahr 2017 in der Gemeinde Sulz mit Gesamteinnahmen von 8.147.314,77 Euro und Gesamtausgaben, einschließlich des Abgangsvortrages von 2015, von 8.298.892,36 Euro ab. Daraus ergibt sich ein Gebarungsabgang in der Höhe von 151.277,59 Euro, der somit um 77.222,41 Euro unter dem veranschlagten Betrag liegt.

Der Investitionsschwerpunkt in Sulz lag dabei im vergangenen Jahr vor allem in der Straßensanierung und der Infrastruktur. So wurden rund 860.000 Euro in Gemeindestraßen und 611.000 Euro in die Wasserversorgung investiert. Dazu wurden auf dem Friedhof neue Urnengräber errichtet, welche sich mit 126.000 Euro im Jahersabschluss 2017 niederschlagen. Insgesamt wurden somit im vergangenen Jahr rund 1,8 Millionen Euro investiert. „Dazu konnte aber wie schon in den vergangenen Jahren auch 2017 der Schuldenstand weiter gesenkt werden“, freut sich Bürgermeister Karl Wutschitz über das erneut positive Ergebnis.