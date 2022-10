Sulz kann seine 3 „e“ verteidigen

Bei der e5-Zertifizierung erreichte die Gemeinde Sulz in diesem Jahr für Energieeffizienz und Klimaschutzmaßnahmen erneut 3 „e“.

Dabei wurde in der Gemeinde Sulz in den letzten vier Jahren unter anderem auch im Rad- und Fußverkehr viel bewirkt und durch den attraktiven Ausbau der Landesradroute, Vorrangregelung zugunsten des Radverkehrs, sowie einer Begegnungszone mit Tempo 30 vor dem Freibad Frutzau wurden die Bedingungen für energieeffiziente und klimafreundliche Mobilität entscheidend verbessert. Dazu sorgt ein Fußwegekonzept für den Aufbau eines Wegenetzes und schafft Abkürzungen und Schleichwege. Und so ganz nebenbei wird auch der kommunale Fuhrpark schrittweise auf Elektromobilität umgestellt. „Die Gemeinde Sulz will ihren Bürgern eine gute Lebensqualität bieten. Deswegen engagieren wir uns als e5-Gemeinde für sicheren Rad- und Fußverkehr, ansprechende Plätze, sowie den Erhalt unserer Naturschätze und ökologisch hochwertige Gebäude“, so Bürgermeister Wutschitz.