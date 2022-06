Sulz investiert in Wasserversorgung

In der Müsinenstraße laufen die Sanierungsarbeiten an den Wasserleitungen auf Hochtouren

In der Müsinenstraße laufen die Sanierungsarbeiten an den Wasserleitungen auf Hochtouren ©Michael Mäser

In der Vorderlandgemeinde wird in diesem Jahr wieder in die Sanierung der Wasserversorgunganlage investiert.

Sulz. Bereits seit einigen Jahren laufen in der Gemeinde Sulz die Sanierungsarbeiten an der Wasserversorgungsanlage. In diesem Jahr werden die Arbeiten in der Austraße und auch in der Müsinenstraße durchgeführt.

Sanierungsarbeiten vorgezogen

Dabei wurde bereits Mitte Mai mit den Arbeiten in der Müsinenstraße begonnen und die Hauptleitung in der Landesstraße verlegt. In weiterer Folge werden in diesem Bereich auch die Hausanschlüsse saniert und wenn notwendig neu erstellt. Die Sanierungsarbeiten in der Müsinenstraße waren eigentlich erst für das kommende Jahr budgetiert, aufgrund der zu erwartenden Preissteigerungen aber nun vorgezogen. Für den betreffenden Abschnitt wurden rund 120.000 Euro eingeplant – die Fertigstellung der Arbeiten in der Müsinenstraße ist voraussichtlich Ende Juni.

Älteste Wasserleitung in der Gemeinde