Sulz beschäftigt sich mit Klimawandel

Unter dem Motto „KLAR!, KEM, e5 und ein bisschen wir alle!“ stand in dieser Woche die öffentliche e5-Teamsitzung in Sulz.

Sulz. Seit Sulz im Jahr 2015 dem e5-Programm beigetreten ist, trifft sich das Energie-Team der Gemeinde regelmäßig um an den Projekten und Maßnahmen rund um Klimawandel und Klimaschutz, erneuerbare Energieträger und Ressourcenschonung zu arbeiten. Einmal im Jahr werden dabei Tore und Türen geöffnet und die Menschen aus Sulz und Umgebung sind eingeladen, sich zu informieren und mitzureden.

Zahlreiche Energieprojekte konnten umgesetzt werden

Die diesjährige öffentliche e5-Teamsitzung fand am vergangenen Mittwoch im Kindercampus statt und Teamleiter Michael Schnetzer informierte die anwesenden Besucher über die Auswirkungen des Klimawandels in der Region, stellte die drei laufenden Vorhaben vor und berichtete über umgesetzte Projekte. „Dabei werden in Sulz alle kommunalen Gebäude sowie die Straßenbeleuchtung mit Ökostrom betrieben und zudem wurde ein Sanierungsfahrplan für die Kommunalgebäude erarbeitet“, blickt Schnetzer zurück. Dazu stellt ein Grünflächen-Pflege-Konzept sicher, das öffentliche Grünflächen nicht nur fürs Auge ansprechend wirken, sondern auch im Sinne der Biodiversität gestaltet werden. „Weiters wurde ein Radwegekonzept umgesetzt und auch ein Fußwegekonzept erarbeitet. Außerdem wurden ein E-Auto und ein E-Bike für den Gemeindedienst angeschafft“, zeigt der e5-Teamleiter auf, dass auch das Thema Mobilität in Sulz ganz oben auf der Agenda steht.

Sulz baut auf eine energieschonende Gemeindeentwicklung

Im Rahmen der Energiearbeit soll in Sulz künftig auch das Räumliche Entwicklungskonzept zur Ressourcen- und energieschonenden Gemeindeentwicklung beitragen. Als weitere laufende Projekte zeigt Teamleiter Michael Schnetzer unter anderem die laufenden Arbeiten bei der Mittelschule mit der Errichtung einer PV-Anlage, Fenstertausch, der thermischen Sanierung der Außenhülle und Umstellung auf Pelletheizung auf. „Dazu sollen beim Gemeindeamt und beim Schwimmbad Fahrradabstellanlagen mit E-Ladestationen errichtet werden und somit die Fuß- und Radwege in der Region weiter ausgebaut werden“, so Schnetzer.

Fit für die Folgen des Klimawandels