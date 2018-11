Sulner Taktstockübergabe

Andreas Ganahl übernimmt das Zepter von Christoph Bechter

Sulz. Insgesamt fünf Jahren hat Christoph Bechter den Dirigentenstab in Sulz geschwungen, davor war er bereits seit 2001 Mitglied des Schützenmusikvereins, war Jugendkapellmeister und seit 2014 Kapellmeister in bereits dritter Generation, nun zieht es ihn weiter nach Langen bei Bregenz. Sein Nachfolger wird erneut ein echter Vollblutmusiker. Der 32-jährige gebürtiger Montafoner und nun in Viktorsberg ansässige Andreas Ganahl übernimmt von Bechter die ehrenvolle Aufgabe. Ganahl der die Kapellmeisterausbildung am Feldkircher Konservatorium absolviert hat war davor musikalisch tätig in Tschagguns und Weiler und ist ebenso Mitglied der mittlerweile legendären Sibner Partie.