Sulner Schützenmusik nicht nur musikalisch treffsicher

Anspruchsvolles Herbstkonzert mit doppelter Premiere

Sulz. Seit knapp einem Jahr ist Andreas Ganahl Kapellmeister der Schützenmusik Sulz, jetzt durfte er auch sein erstes Herbstkonzert vorbereiten, einüben und leiten. Dazu präsentierte man eine absolute Premiere. Mit „Godfather of Seville“ kam eine Neuinterpretation des Klassikers „Der Barbier von Sevilla“ zur Aufführung. Die Sulner Musiker wurden dabei von Andrea Steger an der Mandoline begleitet. Die Kombination aus Blasmusik und Saiteninstrument ergab so einen speziellen, außergewöhnlichen Musikgenuss für die Zuhörer.