Sulner Piratenschiff bereit zur Eroberung

Rechtzeitig vor dem Start in die warme Jahreszeit konnten die Arbeiten am Piratenspielplatz abgeschlossen werden.

Sulz . Nachdem die Kinder in den vergangenen Monaten auf dem Frutz-Spielplatz in Sulz auf das beliebte Kletterschiff verzichten mussten, stehen nun das neue Entdeckerschiff, sowie weitere neue Spielgeräte für die jungen Besucher zur Verfügung.

Nach rund 14 Jahren Einsatz auf der Sulner Pirateninsel hatte auch der Zahn der Zeit am großen Piratenschiff und an den Spielgeräten genagt. Aus diesem Grund wurde bereits im vergangenen Frühjahr das Spielschiff abgetragen und im Laufe des Jahres durch ein neues, aus Robinienholz, ersetzt. Dazu wurde der Spielplatz an der Frutz neu gestaltet und den jungen Besuchern stehen auch neue Spielgeräte zur Verfügung.