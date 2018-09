Sulner Kilbi bei herrlichem Herbstwetter

Das schöne Wetter lockte viele Besucher in die Dorfmitte zur Sulner Kilbi.

Gerhard Polzhofer, Johann Nesensohn, Roland Gstach und Alwin Ellensohn vom Brennereiverein Sulz-Röthis-Zwischenwasser stellten ihre neuestes Brenngerät vor. „Jedes Mitglied kann sich dieses kleine Brenngerät ausleihen und damit bis zu 50 Liter Schnaps brennen. So wird das Obst gut verwertet und bleibt nicht auf den Wiesen liegen“, so Polzhofer. Und viele Besucher ließen es sich nicht nehmen in Dirndl und Lederhosen die Kilbi zu besuchen. LOA