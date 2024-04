Sulner Bürgermeister geht in den Ruhestand

Langzeitbürgermeister Karl Wutschitz übergibt in dieser Woche sein Amt an Michael Schnetzer

Am kommenden Freitag wird Bürgermeister Karl Wutschitz sein Amt an Michael Schnetzer übergeben.

Sulz. Auch in der Gemeinde Sulz wird der amtierende Bürgermeister sein Amt noch in der laufenden Legislaturperiode übergeben und seinem Nachfolger bis zu den Wahlen im kommenden Jahr die Möglichkeit geben, sich einzuarbeiten.

19 Jahre als Bürgermeister tätig

Fast vier Jahrzehnte war Karl Wutschitz nun in der Sulner Gemeindepolitik tätig, davon 34 Jahre im Gemeindevorstand, 10 Jahre als Vizebürgermeister und nunmehr 19 Jahre als Bürgermeister. „Ich werde in diesem Jahr 65 Jahre alt und beabsichtige nun in den Ruhestand zu gehen“, begründet das langjährige Sulner Gemeindeoberhaut seinen Schritt. Gleichzeitig soll sein Nachfolger, Michael Schnetzer, die Möglichkeit bekommen, sich bis zu den Wahlen bei den Bürgern als neuer Bürgermeister „vorzustellen“.

Zahlreiche Meilensteine gesetzt

Vor seinem Rücktritt als Bürgermeister blickt Karl Wutschitz nochmals auf fast zwei Jahrzehnte an oberster Stelle in der Gemeinde und zahlreiche Meilensteine zurück. Eines der größten Projekte war sicher der neue Kindercampus, welcher nach langen Verhandlungen und Planungen vor rund vier Jahren feierlich eröffnet werden konnte. Dazu wurde in den letzten Jahren auch immer wieder in die Infrastruktur der Gemeinde investiert und in den letzten Jahren wurde dazu auch die Mittelschule Sulz-Röthis modernisiert.

Wertschätzendes Miteinander in der Gemeinde

„Trotz der aktuellen Situation und angespannten Lage ist die politische Stimmung in der Gemeinde gut und alle ziehen an einem Strang“, erklärt Bürgermeister Wutschitz weiter, dass auch das Modell der Einheitsliste in Sulz seit mehr als drei Jahrzehnten hervorragend funktioniere. „Wir haben ein sehr wertschätzendes Miteinander, in einer Gemeinde auf Parteien zu verzichten, kann ein Erfolgsrezept sein“, zeigt sich Wutschitz auch dankbar für die vergangenen 19 Jahre.

Feierliche Amtsübergabe in der Volksschule