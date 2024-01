Sugababes, Gossip, Lenny Kravitz und Alligatoah: 18 Alben für 2024

Von einigen hat man lange nichts mehr gehört, andere sind regelmäßig mit ihren Alben erfolgreich. Das Musikjahr 2024 verspricht ein interessantes zu werden.

Gossip:

Beth Ditto bei Gucci, Lagerfeld oder neben Gottschalk bei "Wetten, dass..?": Um die Frontfrau der einstigen Riot-Punk- und späteren Dance-Band kam man lange nicht herum. Nach zwölf Jahren nun das neue Album des wiedervereinten Trios: "Real Power" (22. März). Dabei: Rick Rubin, der schon den Superhit "Heavy Cross" produzierte.

Lenny Kravitz:

Seine Platten wandern regelmäßig in die deutschen Top Ten. Jetzt macht der US-Rocker mit "Blue Electric Light" (15. März) das Album-Dutzend voll. Im zeigefreudigen Video zur Single "TK421" beweist er schon einmal, wie man auch mit 59 Jahren noch seinen Waschbrettbauch (und mehr) präsentieren kann.

Alligatoah:

Für seine Single "So raus" hat sich der Deutschrapper Limp-Bizkit-Frontmann Fred Durst an die Seite geholt. Gerücht: Das ganze neue Album (22. März) sei ein Crossover aus Rap und Nu Metal. Vielleicht kommen noch Kollaborationen mit Genregrößen wie Linkin Park, Papa Roach, Slipknot oder Korn dazu? Wacken-Gig jedenfalls ist geplant.

Coldplay:

"Wir haben "Moon Music" fast fertig", heißt es von den vier Briten Anfang November. Das zehnte Album der Stadienfüller um Frontmann Chris Martin soll wohl als der zweite Teil des Vorgängers "Music Of The Spheres" verstanden werden. Für den Song "One World" können Fans sogar ihre eigenen Stimmen beisteuern.

Die Fantastischen Vier:

Zuletzt hatten die vier Stuttgarter mit einer Live-Platte und den "Liechtenstein Tapes" ihre mehr als 30 Jahre dauernde Karriere inklusive Neuaufnahmen von Hits wie "MfG", "Sie ist weg" oder "Die da" Revue passieren lassen. Im Herbst kommt mit "Long Player" (4. Oktober) nach sechs Jahren ein neues Studioalbum heraus.

Giant Rooks:

Mit ihrem Debüt "Rookery" hat sich die Indie-Band aus Hamm vor etwa drei Jahren eine stattliche Fanbase erspielt - auch international. 2021 wurden sie sogar zusammen mit den Ärzten als Lieblingsband mit dem Preis für Popkultur ausgezeichnet. Jetzt steht mit "How Have You Been?" (2. Februar) der schwierige Zweitling an.

Ja, Panik:

Die österreichischen Vorzeige-Avantgardisten schickten im Herbst ihr unbarmherziges Indie-Rock-Brett "Dream 12059" in die Spur als Single-Vorboten für Studioalbum Nummer sieben. Nach diversen Ausflügen auf Solo-Pfade oder in die Literaturwelt bringen die Wahlberliner "Don't Play With The Rich Kids" (2. Februar) heraus.

Wanda:

Für diese Österreicher wiederum steht mit "Ende nie" (7. Juni) die sechste Platte in den Startlöchern. Nach dem frühen Tod des Keyboarders Christian Hummer geht das Trio diesmal wehmütig an die Sache und wählt nicht den breitbeinigen Auftritt. Um Verlust und Trauer geht es in der herzzerreißenden Ballade "Bei niemand anders".

Jennifer Lopez:

Nach der Trennung Anfang 2004 ist Hollywood-Star Ben Affleck mittlerweile wieder in ihr Leben zurückgekehrt. Dann kann ja auch das 2002er-Album "This Is Me … Then" (damals dabei: Affleck im Video zum Hit "Jenny From The Block") eine Fortsetzung finden. Am 16. Februar bringt die US-Sängerin nun "This Is Me … Now" heraus.

Justice:

Wenn man den Aussagen seines Labelchefs glauben darf, dann wird sich das ikonische Elektro-Duo mehr als sieben Jahre nach "Woman" mit seinem vierten Album zurückmelden. Ob die beiden Franzosen noch einmal solch einflussreiche Tracks wie "D.A.N.C.E." oder "Genesis" vom bahnbrechenden 2007er-Debüt "Cross" hinkriegen?

K.I.Z:

Der Görli ist eh in aller Munde. Jetzt gibt es die berüchtigte Berliner Grünfläche auch noch auf die Ohren. In der gleichnamigen Leadsingle des neuen Albums "Görlitzer Park" (21. Juni) verdichtet das Rap-Trio das Spannungsverhältnis zwischen Drogen-Hotspot und Kinderspielplatz zu einem Kreuzberger Lebensgefühl.

Monta:

Rund 16 Jahre hat sich Songwriter Tobias Kuhn alias Monta für den Nachfolger seines Zweitlings "The Brilliant Masses" Zeit gelassen. Zehn melodisch-ruhige Indie-Pop-Perlen knautscht er nun auf "Pacific" (24. Januar). Er singt: "Just go where the people dance" - und vielleicht ist das grundsätzlich ein gutes Motto für 2024.

Moses Pelham:

"Letzte Worte" soll im Herbst erscheinen und nach rund 35 Jahren im Deutschrap-Geschäft sein Abschied von der Bühne sein. Bekannt geworden mit dem Rödelheim Hartreim Projekt ("Höha, schnella, weita") und als Produzent von Sabrina Setlur ("Du liebst mich nicht") geht der dann 53-Jährige auf seine letzte Tour. Ciao.

Rod Stewart:

Der britische Rock-Haudegen macht sich etwa ein Jahr vor seinem 80. Geburtstag nochmal auf in neue Gefilde. Zusammen mit Jools Holland und dessen Orchester lässt der Grammy-Gewinner auf "Swing Fever" (23. Februar) die Ära der Big Bands aufleben. Dabei: Klassiker wie "Sentimental Journey" und Perlen wie "Almost Like Being In Love".

Sugababes:

Zwar hatte die nach mehreren Rochaden wiedervereinte Originalbesetzung des britischen Pop-Trios zuletzt auf "The Lost Tapes" schon Songs aus der Schublade zusammengekehrt. 2024 soll fast ein viertel Jahrhundert nach dem Debüt "One Touch" und dem Megahit "Overload" erstmals wieder ein reguläres Album der Drei erscheinen.

The Libertines:

Neun Jahre sind seit dem Comeback "Anthems For Doomed Youth" vergangen. Mit "All Quiet on the Eastern Esplanade" (8. März) bringt die britische Indie-Band um Pete Doherty and Carl Barât ihre vierte Platte an den Start. Die Vorab-Single "Run Run Run" verspricht erneut ordentlichen Garage-Rock der alten Punk-Schule.

Thomas Anders und Florian Silbereisen:

"Das Album" war 2020 der Überraschungserfolg: Über Wochen hielt sich die erste Kollaboration der beiden Sänger in den deutschen Top Ten. Nun wird pünktlich einen Tag vor Silbereisens großer Unterhaltungsshow "Schlagerchampions" Nachschub geliefert: Am 12. Januar erscheint "Nochmal".

Usher:

Der Super-Bowl-Sonntag am 11. Februar steht bei dem US-R&B-Star sicher fett im Kalender. An diesem Tag wird er nicht nur American-Football-Fans während der prestigeträchtigen Halbzeitshow mit Hits wie "Yeah" mächtig einheizen. Zugleich erscheint mehr als sieben Jahre nach "Hard II Love" das neunte Album: "Coming Home".