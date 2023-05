Süßer Nachwuchs bei Gams, Wildschwein und Luchs

Es gibt neue kleine Stars im Wildpark in Feldkirch: Bei den ersten Tieren gibt es Junge. Bei einem gemütlichen Spaziergang kann man die kleinen Luchse, Frischlinge und Co. entdecken.

Sie sind klein, süß und flauschig: die neuen Tierbabys am Ardetzenberg. Jetzt im Frühling gibt es bereits einiges an Nachwuchs im Wildpark .

Beim VOL.AT-Besuch zogen die Frischlinge viele Besucher an.

Schon einiges an Nachwuchs da

"Auf den Frühling freuen wir uns auch immer ganz brutal, wenn die ganzen Babys kommen", erklärt Birgit im Gespräch mit VOL.AT. Schon einiges an Nachwuchs ist da. Als Erstes kam das kleine Rindchen bei den Auerochsen. "Das ist schon ein bisschen größer und verfärbt sich schon in seine richtige Haarfarbe", meint die Tierpflegerin.

Auf dem Weg vom Parkplatz ins Zentrum des Parks kommt man an den ersten Tierbabys vorbei. Im Bild eines der Lämmchen des Muffelwilds.

Lämmchen, Kücken und Co.

Beim Muffelwild hat schon zwei Lämmchen. Ganz frisch ist derzeit noch das Lämmchen beim Gamswild. Auch beim Steinwild könnte es bald so weit sein. Kücken bei den Altsteirer Hühner gibt es ganz viele, sie befinden sich aber im Stall. Außerdem gibt es flauschig-gestreiften Nachwuchs: "Die Wildschweine haben schon neun Junge", verrät Birgit.

Dieses kleine Lamm beim Muffelwild bleibt noch in Nähe seiner Mama.

Auch zwei kleine Luchse

"Unsere Tiere sind es natürlich gewohnt, dass immer viele Besucher heroben sind", verdeutlicht die Tierpflegerin. Daher kann es gut sein, dass nicht alle ihren Nachwuchs verstecken. Wer alle Tierbabys sehen möchte, sollte Zeit mitbringen und gemütlich durch-schlendern. "Was ich vergessen habe: ganz kleine Babyluchse haben wir auch zwei", fällt ihr ein. Und auch kleine Ziegen gibt es einige zu entdecken.

Der Wildpark ist ganzjährig und rund um die Uhr geöffnet. Zu Fuß führen mehrere Spazier- und Wanderwege hinauf auf den Ardetzenberg: Achtung: die Anfahrt mit dem Auto ist aufgrund der Bauarbeiten in der Kapfschlucht geändert. Seit dem 18. März fährt am Wochenende und an Feiertagen ein Gratis-Shuttle-Bus (Kleinbus für 8 Personen, Mitnahme Kinderwagen möglich) von 10 bis 17 Uhr vom Bahnhof Feldkirch bis zum Wildpark.