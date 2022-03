Süßer Küken-Alarm in der inatura

VS-Kinder lernten die frisch geschlüpften „Osterküken“ der inatura kennen.

Dornbirn. Endlich gab es diese Woche wieder einmal die Gelegenheit, das beliebte Osterküken-Programm in der inatura Dornbirn durchzuführen. Zahlreiche Schulklassen ließen sich dieses besonders „süße“ Abenteuer nicht entgehen, so auch die 2 b Klasse der VS Leopold aus dem Hatlerdorf.