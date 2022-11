Süßer Babyelefant unterbricht Reporter

Während einer Live-Schalte für den kenianischen Nachrichten-Sender KBC Channel1 wird Reporter Alvin Kaunda auf die süßest-mögliche Art unterbrochen.

Eigentlich hätte es in Alvins Beitrag um die Auswirkungen menschlichen Handelns auf die Natur gehen sollen. Doch dann stahl Baby-Elefant Kindani ihm die Show. Zunächst versucht der Reporter noch ernst zu bleiben, doch dann kann er sich nicht mehr zusammenreißen.

Alvin beschrieb den "Vorfall" so: "Ich fühlte wie er mich kitzelte aber ich machte weiter. Es schien als würde es bald regnen also wollte ich den Beitrag unbedingt fertig machen. Als sein Rüssel in meinem Mund war musste ich aufhören."