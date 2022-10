Süße Klavierstunde am Bahnhof

Ein spontanes Klavierduett entzückt das Netz: Ein kleiner Junge bekommt ein bisschen musikalische Nachhilfe von einem Straßenpianisten.

Spontanes Duett

Im Video wird ein Straßenpianist von einem neugierigen Jungen überrascht, der zu ihm an das öffentliche Klavier an der London’s St Pancras International Bahnstation kommt. Zusammen performen die beiden das beliebte Kinderlied "Twinkle Twinkle Little Star".