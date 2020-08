Südstaatenflair in der Nibelungenstadt

Zum zweiten Mal fand am vergangenen Wochenende das legendäre New-Orleans-Festival in der Hohenemser Innenstadt statt.

Hohenems. Trotz der aktuellen Situation mussten die Fans der amerikanischen Südstaatenmusik auch in diesem Jahr nicht auf den außergewöhnlichen Mix aus Rhythm´n´Blues, Soul, Funk und Swing verzichten und so gab es anstelle des größer geplanten Festival-Wochenendes in Hohenems an zwei New-Orleans Tagen den „Spirit of New Orleans“.

New-Orleans zog durch Hohenems

Zur Einstimmung auf die diesjährigen New-Orleans Tage in der Nibelungenstadt zog bereits am Samstag Vormittag die „STB Dixie Train Marching Band“ mit Markus Linder an der Spitze durch die Innenstadt und sorgte für ein besonderes Musikerlebnis. Dixie, Boogie, Blues-Rock und New-Orleans-Funk erwartete die Gäste am Abend in den Gastgärten verschiedener Emser Lokale und neben toller Musik wurden die Musikfreunde mit gutem Essen und dem besonderen Südstaatenflair verzaubert.

Gospelmesse und Gospelbrunch