Südstaaten-Flair in der Nibelungenstadt

Zum zweiten Mal geht am kommenden Wochenende (22. und 23. August) das legendäre New-Orleans-Festival in der Hohenemser Innenstadt über die Bühne.

Nachdem das legendäre New-Orleans-Festival jahrelange in der Landeshauptstadt Bregenz beheimatet war, feierten die unnachahmlichen Stilmixe im vergangenen Jahr ihre Premiere in Hohenems. Der Kabarettist, Musiker und Moderator Markus Linder, der das Festival seit 22 Jahren in Innsbruck durchführt, brachte die beliebte Veranstaltung zusammen mit dem Stadtmarketing Hohenems nach einer sechsjährigen Pause wieder nach Vorarlberg. Und die zahlreichen Fans der amerikanischen Südstaatenmusik feierten, tanzten, schwangen bunte Tücher und genossen das einzigartige Musikerlebnis in der Nibelungenstadt.

Den Auftakt zum zweiten New-Orleans-Festival in Hohenems wird am Samstag Vormittag die „STB Dixie Train Marching Band“ mit Markus Linder an der Spitze machen, welche die Besucher in der Innenstadt auf den Abend einstimmen sollen. Ab 17 Uhr wird dann das New-Orleans-Flair in vier verschiedene Emser Lokale gebracht, wobei neben den typischen Klängen auch für die entsprechende kulinarische Verköstigung gesorgt sein wird. Der Sonntag steht dann ganz im Zeichen des Gospels und startet mit der Messe in der Pfarrkirche St. Karl, die vom Gospelchor „SingRing“ gestaltet wird. Im Anschluss lädt Martina Breznik mit ihrer Jazzband in den Innenhof des Palastes zum Gospel-Brunch. Beide Sonntagsveranstaltungen können nur mit einer Sitzplatzreservierung besucht werden und die Karten sind beim Stadtmarketing erhältlich. MIMA