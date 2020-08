Südstaaten-Feeling bei den New Orleans-Tagen

Hohenems. Am vergangenen Wochenende besuchten zahlreiche begeisterte Zuhörer die New Orleans Tage, die zum zweiten Mal im Zentrum der Grafenstadt stattfanden.

Seit 22 Jahren führt der Kabarettist, Musiker und Moderator Markus Linder – der übrigens am 15. September mit seinem neuen Programm „O solo mio“ im Emser Löwensaal gestiert – das New Orleans Festival mit großem Erfolg in Innsbruck durch. Bis 2013 fand das Festival auch 15 Jahre lang in Bregenz statt, bis es im letzten Jahr erstmals in Hohenems über die Bühne ging.

Zum Auftakt stimmte die STB Dixie Train Marching Band aus Tirol mit Markus Linder an der Spitze am Samstagvormittag die Besucher auf den Abend ein. Ab 17 Uhr gab es dann in vier Emser Lokalen New Orleans-Flair zu genießen. Das Septett „John Goldner Unlimited“, die einzige Dixieland-Formation in Vorarlberg, spielte im Garten der Palast Gastronomie Dixieland. Der erst einundzwanzigjährige, äußerst talentierte Bonaventura Amann begeisterte beim „Vorkoster“ mit Boogie-Woogie.

Die Blues-Rock-Legende Edmund Piskaty war mit seinem Trio im Garten des Gasthaus Adler zu hören. Und schließlich spielten Christof Waibel und sein „Stompin‘ Howie & The Vodoo-Train“ im Hirschengarten New-Orleans-Funk. Am Sonntagvormittag fand in der Pfarrkirche St. Karl eine Gospelmesse mit dem Gospelchor Singring Lustenau statt.