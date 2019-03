Suchterkrankungen bei pflegenden Angehörigen

Nur ein gesunder Mensch kann gute Pflege leisten

Koblach “Aber ich brauche doch Tabletten, Alkohol… um weiter funktionieren zu können” so der Titel des Vortrages der Reihe “Pflege im Gespräch” der Region “amKumma” vergangenen Donnerstag. „Wer in einer Pflegesituation steckt, kennt den Stress, den diese mit sich bringen kann. Nicht immer läuft alles nach Plan und so kommt es immer wieder einmal zu sehr anstrengenden Tagen. Um sich leichter und schneller zu entspannen, greifen nicht wenige Pflegende zu Alkohol oder Medikamenten. Doch diese können schnell zu einer Abhängigkeit führen“, so die Vortragenden Dr. Elisabeth Sorgo. Pflegende Angehörige leisten doppelt so viel wie professionell Pflegende, da bei ihnen die emotionale Beteiligung zu 100 % dabei ist.

Loslassen und abgrenzen ist eine Kunst, die nicht jeder beherrscht – die aber jeder lernen kann. Wichtig dabei: Etwas für sich machen, sollte ein fester Termin in der häuslichen Pflege sein. Wer immer nur sagt: „Irgendwann gehe ich mal laufen, finde ich Zeit, mich mit Freunden zu verabreden“, schafft es selten, den Wunsch in die Tat umzusetzen. „Erleben Sie bewusst Genussmomente, die intensiv und achtsam wahrgenommen werden. Was dies bedeutet, muss jeder individuell für sich entscheiden. Ein Spaziergang im Wald, ein heißes Bad, oder man bekommt den Kopf frei, indem man Entspannungsmusik hört“, so Sorgo.

Keine gute Wahl: Alkohol als Seelentröster