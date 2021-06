Sturm zog über Bodensee-Gemeinden

Die Unwetter über der Schweiz zogen über den Bodensee nach Deutschland und erfassten dabei auch Vorarlberg, die Feuerwehr wurde zu zahlreichen Einsätzen gerufen.

Zahlreiche Einsätze

In mehreren Gemeinden verlegten umgestürzte Bäume die Straße, in Lustenau drohte ein Baugerüst auf die Fahrbahn zu stürzen. In Bregenz Vorkloster stürzten Dachziegel von einem Gebäude, das Gebiet musste abgesichert werden. Ein Segelboot erlitt im Bodensee bei Hard an der Mündung Bregenzerach Mastbruch, verletzt wurde niemand.