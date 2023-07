Heftige Unwetter in der Schweiz - aber auch für Vorarlberg gibt es eine Wetterwarnung.

Sturm-Toter in der Schweiz - Unwetter rollt auf Vorarlberg zu

Bei heftigen Unwettern in der Schweiz mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 217 km/h kam eine Person ums Leben. Auch in Vorarlberg muss mit heftigen Gewittern gerechnet werden.

Am Montag wurde der Kanton Neuenburg in der Schweiz von einem extremen Unwetter mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 217 km/h heimgesucht. Die verheerenden Auswirkungen dieser Naturgewalt waren nicht zu übersehen: Zahlreiche Häuser wurden schwer beschädigt, ein Kran wurde durch die Wucht des Sturms umgeworfen und Bäume knickten wie Streichhölzer um.

Bedauerlicherweise kam bei diesem Unwetter eine Person ums Leben. Auch in Vorarlberg ist mit heftigen Unwettern zu rechnen.

Ein Blick auf das Wetterradar:

Das Wetter für Vorarlberg

Am Montag ist nach zeitweiligen föhnigen Auflockerungen vom Nachmittag bis in den Abend hinein zeitweise mit durchziehenden Gewittern zu rechnen. Stürmische Böen, Hagel und Starkregen sind möglich. Höchstwerte: 20 bis 25 Grad. Kommende Nacht: Nachdem zunächst weitere Gewitter durchziehen, beruhigt sich die Situation am Abend für einige Zeit. Nachts setzt dann vermehrt flächiger Regen ein. Tiefstwerte: 12 bis 16 Grad.

Dienstag

Am Dienstag zieht eine sommerliche Kaltfront durch und damit stellt sich eher trübes und teils nasses Wetter ein. Bei vielen Wolken regnet es zumindest zeitweise. Am Vormittag sind längere trockene Phasen mit Auflockerungen wahrscheinlicher als am Nachmittag, wo der Regen anhaltender und kräftiger ausfallen kann. Zudem kommt böig lebhafter Nordwind auf und mit ihm gehen die Temperaturen spürbar zurück. Tiefstwerte: 12 bis 16 Grad. Höchstwerte: 16 bis 21 Grad.

Mittwoch

Am Mittwoch geht es mit einer zügigen Nordwestströmung wiederum nass und sehr kühl weiter. Bei vielen Wolken regnet es überall zumindest zeitweise, am häufigsten und kräftigsten im Nordweststau vom Bregenzerwald bis zum Arlberg. Länger trocken mit Auflockerungen ist es eher am Bodensee und im Rheintal. Die Schneefallgrenze liegt bei rund 2000 Meter. Tiefstwerte: 8 bis 13 Grad. Höchstwerte: 14 bis 19 Grad.

Mittelfristvorschau

Donnerstag: Am Donnerstag zeichnet sich eine Wetterbesserung ab. Es sollte trocken bleiben und insgesamt recht sonnig werden. Auf einen sehr frischen Morgen für Ende Juli steigen die Temperaturen tagsüber aber wieder auf knapp sommerliche Werte. Tiefstwerte: 7 bis 12 Grad. Höchstwerte: 19 bis 24 Grad. Freitag: Am Freitag wahrscheinlich recht sonnig und sommerlich warm mit bis zu 25 Grad. Mit einer Westströmung bleibt die Anfälligkeit für Regenschauer und Gewitter eher niedrig. Samstag: Aus heutiger Sicht verläuft der Samstag eher unbeständig und anfällig für Schauer und Gewitter, aber sommerlich warm.