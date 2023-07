Warm ja, trocken nein - Das Wetter zum Wochenstart

Der Montag beginnt mit Regenschauern bei warmen Temperaturen. Und auch, wenn es vorübergehend auflockert, muss man am Montagabend bereits wieder mit Gewittern rechnen.

Diese Gewitter könnten durchaus auch heftiger ausfallen, Sturmböen und Hagel inklusive. Am Dienstag wird es kühler und jedenfalls nicht trockener - Was sich für den Mittwoch in ganz ähnlicher Form ankündigt.