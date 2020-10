Sturm Graz und SCR Altach kämpfen um den ersten Saisonsieg

Die Steirer haben drei Remis auf dem Konto und sind noch unbesiegt, die Rheindörfler hoffen auf die ersten Zähler in dieser Saison

Der Liveticker vom Spiel SK Sturm Graz vs SCR Altach

Lange Jahre war Graz-Liebenau kein guter Boden für den SCR Altach. Nach zuvor 15 erfolglosen Anläufen wurde die Auswärts-Misere im Dezember des Vorjahres endlich gebannt. Sidney Sam traf spät in der Nachspielzeit zum 2:1-Siegtreffer, nachdem ihn Daniel Nussbaumer zuvor mustergültig eingesetzt hatte. In der Folge sollte der SCRA von 15 Ligaspielen nur ein einziges verlieren.

Ein Erfolgserlebniss, das der SCRA auch aktuell gerne mitnehmen würde. Vor allem mit der Leistung am vergangenen Wochenende gegen die WSG Tirol waren weder Trainerteam noch Mannschaft einverstanden. Dementsprechend möchten Dabanli und Co. eine Reaktion zeigen. „Wir beschäftigen uns vor allem mit uns selbst – möchten unsere Stärken wieder zum Vorschein bringen und die individuellen Fehler abstellen“, gibt der Deutsch-Türke, der zuletzt auch die Kapitänsschleife trug, die Marschrichtung vor.

Frischer Wind für Sturm

Nach der enttäuschenden Vorsaison, in der das internationale Geschäft, trotz des Einzugs in die Meistergruppe, verpasst wurde, hat sich Sturm im Sommer sportlich neu aufgestellt. Die sportlichen Geschicke leitet ab sofort Andreas Schicker, der die Agenden von seinem vormaligen Chef Günther Kreissl übernommen hat. Zum Einstand hat Schicker auch einen neuen Trainer präsentiert. Christian Ilzer wechselte nach ebenfalls durchwachsener Saison mit FK Austria Wien an die Mur und möchte dort für den sportlichen Umschwung sorgen.

Auch auf dem Spielersektor hat sich bei den „Blackies einiges getan. Während Leistungsträger wie Kiril Despodov, Anastasios Avlonitis oder Thorsten Röcher nicht mehr mit an Bord sind, konnten unter anderem interessante Namen wie Andreas Kuen, Jon Gorenc Stankovic oder Sandro Ingolitsch in die Merkur Arena gelotst werden.

Zwei Teams um den ersten Saisonsieg

Genau wie der SCRA wartet auch die Ilzer-Truppe noch auf den ersten Saisonsieg, konnte aber immerhin in allen drei bisher absolvierten Spielen anschreiben. Gegen den SKN St. Pölten, SK Rapid Wien und den TSV Hartberg nahm Sturm jeweils einen Punkt mit, wobei am vergangenen Wochenende im Steirer-Derby nur wenige Sekunden für den ersten Saisonsieg fehlten. Spät in der Nachspielzeit glich Dario Tadic die Sturm-Führung per Elfmeter aus. (SCRA)