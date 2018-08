Sturm Graz scheitert in CL-Quali

Nach dem 0:2 in Amsterdam musste sich Sturm Graz auch im Rückspiel mit 1:3 geschlagen geben und den Traum von der Champions League damit begraben.

Nach dem 0:2 im Hinspiel der CL-Qualifikation in Amsterdam versprach Sturm-Trainer Heiko Vogel vor dem Rückspiel in Graz vollen Angriff, was sich dann auch an der deutlich offensiveren Aufstellung zeigte. Der Niederländische Rekordmeister kontrollierte die Partie in den ersten 45 Minuten dennoch weitestgehend problemlos. Nachdem Sturms Schlussmann Siebenhandl zuvor noch mehrfach einen Rückstand verhindern konnte, gelang Huntelaar kurz vor der Pause das 0:1 – das Duell war somit praktisch entschieden.