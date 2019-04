Sturm auf die Musikschule

Am Tag der offenen Tür wurde die Rheintalische Musikschule von unzähligen Interessenten bevölkert.

Lustenau Das war ein Brummen und Pfeifen, ein Tschimbumm und Geklimper, ein Flöten und Klingen, ein Raunen und Singen, ein Kommen und Gehen im ganzen Haus in der Maria-Theresien-Straße. An diesem Tag nützen immer sehr viele Menschen das Angebot, sämtliche Instrumente (und davon gibt es viele) einmal aus der Nähe zu sehen, zu hören und auszuprobieren. Dieses Jahr war der Andrang besonders groß, nicht zuletzt vermutlich auch dank der großartigen Vorarbeit des Lehrerkollegiums in mehreren Veranstaltungen. So fand in dieser Woche die einzigartige Instrumentenvorstellung mit dem Pantomimen Thiemo Dalpra statt, die Blechbläser trumpften auf mit ihrem Vorspiel beim „Blechauflauf“ und im Carinisaal gab es tolle Vorführungen für die größeren Schüler.