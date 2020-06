Stürmisches Wochenende liegt vor uns

Am Freitagabend wird es stürmisch in Vorarlberg.

Die ZAMG warnt am Freitagabend in ganz Vorarlberg vor Gewittern. Am heftigsten soll es die Bezirke Bregenz und Dornbirn treffen. Hier ist sogar Starkregen, Hagel und Sturmböen zu rechnen. Die Gewitter sollen sich im Laufe des Abends aber wieder beruhigen.