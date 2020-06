Starkregen: Aufgestauter Bach überschwemmte Straße

Am Freitagvormittag zogen teils heftige Gewitter mit starkem Niederschlag über Vorarlberg. Betroffen war vor allem der nördliche Teil des Landes.

Laut Angaben der Rettungs- und Feuerwehrleitstelle (RFL) verzeichnete man bis zum Mittag neun Einsätze, die sich auf den Bregenzerwald und den Raum Dornbirn konzentrierten. Zumeist mussten die Einsatzkräfte wegen Wassereinbrüchen in Kellern und Garagen ausrücken, in einem Fall stand eine Unterführung rund einen halben Meter unter Wasser.

Überschwemmungen in Andelsbuch

Unter anderem kam es am Freitag aufgrund des starken Regens in Andelsbuch zur Verklausung eines Baches. Dieser überschwemmte auf Höhe der Bergbahnen die Straße und drohte in mehrere Gebäude - darunter auch Wohnhäuser - entlang der Straße einzudringen.