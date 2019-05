Studiobühne Schönbrunn mit „Nix als Blödsinn“ zu Gast in Lochau

Lochau. Mit der neuen pessimistisch-optimistischen Tragikomödie „Nix als Blödsinn von und über Karl Valentin und Liesl Karlstadt“ ist die Studiobühne Schönbrunn am Freitag, dem 17. Mai, um 19.30 Uhr im Lochauer Pfarrsaal zu Gast. Der Kulturausschuss lädt zu diesem Theaterabend herzlich ein.

Dank mehreren erfolgreichen Aufführungen sind Alfons Noventa und Christine Aichberger vom Theaterverein Studiobühne Schönbrunn mit Sitz in Wien in Lochau bestens bekannt. In ihrem neuen Stück widmen sich die beiden renommierten Schauspieler dem legendären Komiker-Duo aus München.