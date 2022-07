Studie besagt: Generation 50+ lebt am nachhaltigsten

Die Babyboomer leben auf Kosten der nachfolgenden Generationen, sagt ein häufiges Vorurteil. Wie eine neue Studie beweist, ist dem aber nicht so.

In Wirklichkeit achtet die Altersgruppe der ab 50-Jährigen stärker als jüngere Menschen darauf, sparsam zu leben und Ressourcen zu schonen: 70 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher über 50 kaufen ihre Lebensmittel regional und saisonal, jedoch nur 53 Prozent der unter 30-Jährigen. Ähnlich groß ist die Differenz beim Energiesparen und dem Vermeiden von Plastikmüll. Ganz eindeutig ist der Trend allerdings nicht: Bei der Nutzung umweltfreundlicher Verkehrsmittel haben die Jüngeren die Nase vorn. Dies zeigt das TeamBank-Liquiditätsbarometer, eine bevölkerungsrepräsentative Onlinebefragung unter 1.771 Österreicherinnen und Österreichern.

...aber Jüngere nutzen mehr Öffis

Staat in der Pflicht

Diese Einschätzung deckt sich mit den Ergebnissen des TeamBank-Liquiditätsbarometers: 88 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher sehen Unternehmen aller Branchen in der Pflicht, sich mit dem Klimawandel auseinanderzusetzen. 85 Prozent erwarten vom Staat, geeignete Rahmenbedingungen für einen ökologischen und sozialen Konsum zu gestalten. Zudem sehen 75 Prozent in erster Linie die Verbraucher in der Pflicht, bewusst nachhaltig zu leben.