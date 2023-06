Studenten sollen politischer werden

Nina Mathies hat als ÖH-Vorsitzende ambitionierte Ziele.

Seit wenigen Tagen erst ist die Altacherin Nina Mathies neue Vorsitzende der österreichischen Studentenvertretung. Mathies kandidierte für den Verband Sozialistischer StudentInnen und wird in einer Koalition mit zwei anderen linken Gruppierungen ihr Amt ausüben. Bei VorarlbergLIVE gab sie Moderatorin Magdalena Raos Einblicke in ihre Ziele für die nächsten zwei Jahre. Danach wird sie von einem der Koalitionspartner an der Spitze abgelöst.