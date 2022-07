Stromversorgung: "Bereiten uns auf alle Szenarien vor"

Landesstatthalterin Barbara Schöbi-Fink war am Freitagabend zu Gast im VN-Sommergespräch bei "Vorarlberg LIVE".

Bezüglich der Stromversorgung in Vorarlberg meint Schöbi-Fink: "Wir bereiten uns auf alle Szenarien vor". Der Strom in Vorarlberg sei gesichert. Die Preise der Illwerke VKW seien bis 1. April 2023 gesichert, "sowohl die Strom- als auch Gaspreise". meint die Landesstatthalterin.

Wallner im Krankenstand

Zum Gesundheitszustand des Landeshauptmannes will sich Schöbi-Fink nicht äußern. Kontakt zu ihm habe sie nur zeitweise. Sie sagt: "Mir ist auch wichtig, dass ich ihn in Ruhe lasse. Er soll sich tatsächlich erholen können."

Pandemie und Quarantäne

Zur Quarantäne-Regelung sagt sie: "Derzeit werden Gespräche geführt, ob man statt der Quarantäneregeln in Richtung Krankenstandsregel geht. Wir in der Landesregierung würden das befürworten." Sie fügt hinzu: "Es wäre eine Krankenstandsregelung mit den üblichen Empfehlungen, was die Hygienemaßnahmen anbelangt: Maske tragen, Handhygiene, Abstand halten."