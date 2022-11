Stromverbrauch in Vorarlberg stark gesunken

Ein Blackout in Vorarlberg? Helmut Mennel, Vorstandsmitglied der illwerke vkw, spricht darüber in "Vorarlberg LIVE".

Mennel erklärt die Energiemangel-Lage in Österreich. "Die Gas-Lager sind voll", erläutert er. Trotzdem könnte es in der kalten Jahrezeit eng werden.

"Wir haben festgestellt, dass in den ersten paar Monaten diesen Jahres ein riesiger Zuwachs am Stromverbrauch in Vorarlberg. Seit Juni sei der Stromverbrauch gesunken. "Wir stellen schon fest, dass auch im Industriebereich ein geringerer Stromverbrauch war", so Mennel.